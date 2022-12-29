Anlaşma resmen sağlandı! Anderson Talisca transferi hayırlı olsun

Ara transfer dönemi yaklaşırken Anderson Talisca için yeniden Türkiye iddiaları gündeme gelmişti. Uzun süredir adı Beşiktaş ile gündeme gelen Anderson Talisca için Suudi Arabistan'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANDERSON TALISCA, BEŞİKTAŞ İLE GÜNDEME GELDİ

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, iddiaları yalanlayarak "Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok." ifadelerini kullanarak noktayı koymuştu.

AL-NASSR'DAN ANDERSON TALISCA HAMLESİ

Anderson Talisca için çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ederken Al-Nassr'dan sürpriz bir hamle geldi. Suudi Arabistanlı spor muhabiri Saud Al-Sarami, yönetimin 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardığını ve 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 6 resmi maça çıkan ve bunların 6'sında ilk 11'de yer alan Anderson Talisca, toplam 539 dakika sahada kaldı ve 5 golle takımına katkıda bulundu.