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Spor

Anlaşma sağlandı! Attila Szalai, Union Berlin yolcusu

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai için teklifte bulunan Union Berlin, sarı-lacivertli ekip ile prensip anlaşmasına vardı.

9 Temmuz 2023 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Attila Szalai, Union Berlin yolcusu
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlaması sürerken, ayrılacak oyuncular için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

14 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI

Alman basınından Kicker'in haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'yi transfer etmek için Fenerbahçe ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Haberde Union Berlin'in ilk teklifi olan 12 milyon euro'nun reddedildiği ancak Alman ekibi teklifi 14 milyon euro'ya yükseltince anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.

ZENIT'TEN 21 MİLYON EURO

Haberde ayrıca Rus kulübü Zenit'in Szalai için 21 milyon euro önerdiği ancak oyuncunun Rusya'da futbol oynamak istemediği için bu teklifi reddettiği kaydedildi. Ayrıca oyuncu ile Fransız kulübü Nice'in de ilgilendiği belirtildi.

25 yaşındaki stoper, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 117 resmi maçta 7 gol 4 asist yaptı.

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