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Spor

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Kenny Tete transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş sağ bek transferi için dümeni İngiltere'ye kırdı. Siyah beyazlı ekip, Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Takvim17 Nisan 2024 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Kenny Tete transferini bitiriyor
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Devre arasında kadroya katılan Svensson'un kötü performansı sonrası sağ bek arayışlarına başlayan yönetim, Fulham formasını giyen Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı.

3 YILLIK TEKLİF

Sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlılardan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği öğrenildi. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içinde imzaların atılacağı belirlendi.

BU SEZON PERFORMANSI

Daha önce Ajax ve Lyon formalarını da giyen Kenny Tete bu sezon Premier Lig'de 13 maçta görev yapıp 1 gol attı.

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