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Spor

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Mehdi Taremi'de sona doğru

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı ekip, İtalyan takımı Inter forması giyen İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin önündeki tek engel ise Inter'in oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmaması. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 14:20 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş, Mehdi Taremi'de sona doğru
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ileri hattı güçlendirmek için transferde gaza basıyor. Avrupa Ligi'ne veda sonrası camiada yüksek seslerin yükseldiği Beşiktaş Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.

TAREMI İLE ANLAŞILDI

Tuttosport'un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti İnter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

INTER KİRALIĞA SICAK DEĞİL

Transferdeki tek pürüz; Inter'in, Beşiktaş'ın önerdiği kiralık formülüne sıcak bakmaması olarak ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.

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