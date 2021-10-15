15 Ekim 2021 Cuma 09:39 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 09:50

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny için Galatasaray devreye girmişti. İspanyol basınının iddiasına göre sarı kırmızılı ekip Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı.

Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Arsenal, buna karşın henüz bir anlaşma sağlayamadı.

İspanyollar 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Mısırlı futbolcu ile 2 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlandığını duyuruldu. Galatasaray'ın ocak ayında Arsenal'e cüzi bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.