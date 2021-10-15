İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2021 Cuma / 9 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2203
  • EURO
    10,7163
  • ALTIN
    531.019
  • BIST100
    1411.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Mohamed Elneny Süper Lig'e dönüyor
Spor

Anlaşma sağlandı! Mohamed Elneny Süper Lig'e dönüyor

Arsenal'in Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny için devreye giren Galatasaray'ın oyuncu ve kulübüyle anlaştığı iddia edildi. 2 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray'ın ocak transfer döneminde Mohamed Elneny'yi kadrosuna katacağını belirtildi.

15 Ekim 2021 Cuma 09:39 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 09:50
ABONE OL

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny için Galatasaray devreye girmişti. İspanyol basınının iddiasına göre sarı kırmızılı ekip Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı.

Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Arsenal, buna karşın henüz bir anlaşma sağlayamadı.

İspanyollar 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Mısırlı futbolcu ile 2 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlandığını duyuruldu. Galatasaray'ın ocak ayında Arsenal'e cüzi bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.