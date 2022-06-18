Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN KARNESİ

Okan Buruk, Türkiye'de Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı. 2017-18 sezonunda Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam 2019-20 sezonunda da Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.