İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma tamam, gidiyor! Lincoln Henrique, ülkesine dönüyor
Spor

Anlaşma tamam, gidiyor! Lincoln Henrique, ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği Lincoln Henrique için transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncunun ülkesinin takımı Palmeiras ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

20 Ocak 2024 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Anlaşma tamam, gidiyor! Lincoln Henrique, ülkesine dönüyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde kupa maçında attığı harika golle sakatlıktan formda bir şekilde dönen Lincoln Henrique'nin takımda kalıp kalmayacağı soru işaretiydi.

Bu konuda Brezilya basınından gelen haberler, Sambacı'nın ülkesine döneceğinin güçlü işaretlerini ortaya koyuyor.

Egool.combr'nin haberine göre; Palmeiras, Henrique ve Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Ayrıca 3 oyuncunun daha transferi için görüşüyor.

Otvfoco. com.br sitesine göre de Fenerbahçe, ikinci yarıda kadroda düşünmediği Henrique'yi önce Corinthians'a teklif etti. Ancak Palmeiras bu konuda daha istekliydi ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

10 AY SONRA GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşılaşırken Lincoln Henrique de sahalara geri döndü.

Geçen yılın Mart ayında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, Adanaspor karşısında 11'de yer aldı ve 10 ay sonra yeniden yeşil sahaya çıktı.

Lincoln Henrique, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Brezilyalı yıldız, ikinci golde ise Michy Batshuayi'ye asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.