Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde kupa maçında attığı harika golle sakatlıktan formda bir şekilde dönen Lincoln Henrique'nin takımda kalıp kalmayacağı soru işaretiydi.

Bu konuda Brezilya basınından gelen haberler, Sambacı'nın ülkesine döneceğinin güçlü işaretlerini ortaya koyuyor.

Egool.combr'nin haberine göre; Palmeiras, Henrique ve Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Ayrıca 3 oyuncunun daha transferi için görüşüyor.

Otvfoco. com.br sitesine göre de Fenerbahçe, ikinci yarıda kadroda düşünmediği Henrique'yi önce Corinthians'a teklif etti. Ancak Palmeiras bu konuda daha istekliydi ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

10 AY SONRA GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşılaşırken Lincoln Henrique de sahalara geri döndü.

Geçen yılın Mart ayında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, Adanaspor karşısında 11'de yer aldı ve 10 ay sonra yeniden yeşil sahaya çıktı.

Lincoln Henrique, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Brezilyalı yıldız, ikinci golde ise Michy Batshuayi'ye asist yaptı.