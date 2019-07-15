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‘Annem için kazandım’

Serena Williams’ı finalde devirip Wimbledon’da birinci olan Simona Halep böyle dedi ve ekledi: “Hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.”

  • Star Spor
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WİMBLEDON Tenis Turnuvası’nda ilk kez bir Rumen raket Simona Halep şampiyon oldu ve tarihe geçti. Halep, finalde 23 grand slam turnuvası şampiyonluğu olan ABD’li Serena Williams’ı her iki seti de 6-2’lik skorlarla kazanarak 2-0’la devirdi. 27 yaşındaki raket, aktif kadın tenisçiler arasında Wimbledon’da şampiyon olan dördüncü isim oldu.

ANNEME MAHÇUP OLMADIM

Simona Halep şampiyon olduktan sonra çok mutluydu. Rumen sporcu, “Annemin isteğini yerine getirdim, ona mahçup olmadım” diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: “Annem bana küçüklükten beri, ‘en iyilerden olduğunu ispat etmek istiyorsan Wimbledon’ı kazanmalısın’ derdi. Onun bu hayalini gerçekleştirdiğim için çok sevinçliyim. Ona beni motive ettiği için teşekkür ediyorum.”

2 MİLYON 350 BİN STERLİN ALDI

Kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyarak şampiyon olan Halep, maçın istatistiklerinde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Karşılaşmada 25 basit hata yapan Serena Williams, dört kez servisini kırdırdı. Maç boyunca sadece 3 basit hata yapan Halep ise rakibine ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 82’ye 59 üstünlük kurdu. Halep 2 milyon 350 bin sterlin kazandı.

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