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Spor

Antalayspor'un bu sezonki Süper Lig karnesi

Antalyaspor, 27'nci sezonunu tamamladığı Süper Lig'de, 2022-2023'te istediği performansı sergileyemedi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Antalayspor'un bu sezonki Süper Lig karnesi
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Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2022-2023 sezonunda 11 galibiyet, 8 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı. 36 maçta 41 puan toplayan Akdeniz ekibi, ligi 13. sırada tamamladı.

Geride kalan sezonda sahasında daha iyi oynayan, deplasmanda ise kolay maç kazanamayan kırmızı-beyazlılar, puanının 27'sini sahasında oynadığı maçlarda kazandı. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 18 karşılaşmadan 3'ünü kazanabildi, 5'inden beraberlikle, 10'undan da mağlubiyet ayrıldı.

2022-2023 sezonunda rakip fileleri 46 kez sarsıp kalesinde 55 gol gören Akdeniz temsilcisi, gollerinin 31'ini iç saha karşılaşmalarında kaydetti. Antalyaspor'un hem iç sahada hem dış sahada yendiği iki takım Ümraniyespor (0-1/3-2) ile Fatih Karagümrük (4-2/0-1) oldu.

Kırmızı-beyazlıların 15 golüne imza atan ABD'li golcü Haji Wright, "takımın en skorer oyuncusu" unvanını aldı. Defansta görev yapan ve 34 maçta 2 bin 821 dakika süre alan Bünyamin Balcı, takımda "en vazgeçilmez", Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins de 10 sarı, 1 kırmızı kartla "en agresif" oyuncu oldu.

Geride kalan sezon, en iyi performansı gösterdiği bir önceki dönemin gerisinde kalan kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig geçmişinde oynadığı maçlar sonucunda ulaştığı puan, gol ve sıralama tablosu ise şöyle:

SezonOGBMAYPS
1982-1983341091527402914
1983-1984341091534382915
1984-1985341161733492817
1986-198736882037682418
1994-1995341081639463813
1995-199634136154555457
1996-1997341361538494510
1997-19983410111351554112
1998-199934147134647496
1999-2000341181542584111
2000-200134991645643615
2001-2002349101546613717
2006-2007348151132363916
2008-20093410101434424012
2009-201034147134938499
2010-20113410121241484211
2011-2012341091532423915
2012-201334145155052477
2013-2014346131534473117
2015-201634129135352459
2016-201734177104740585
2017-2018341081640593814
2018-201934136153955457
2019-2020341112114152459
2020-2021409171441554416
2021-2022381611115447597
2022-2023361181746554113

Not: Süper Lig'de 1987-1988 sezonu itibarıyla 3 puanlı sisteme geçilmiştir.

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