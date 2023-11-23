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Spor

Antalya Büyükşehir tek sayıyla mağlup!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, BBC Grengewald'a konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmayı 91-90 kaybetti.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 23:57 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir tek sayıyla mağlup!
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu 5. hafta mücadelesinde Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda Lüksemburg'un BBC Grengewald ekibine 91-90 yenildi.

Oberanven kasabasındaki "Kumsal" Kültür ve Spor Merkezinde oynanan müsabakada, çekişmeli geçen ilk çeyreği 24-22 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına ise 46-43 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya daha iyi savunma yaparak başlayan ve aradaki skor farkını eriten Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, üçüncü çeyreği 68-63 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta, rakibine oranla daha az basit hata yapan BBC Grengewald, mücadeleyi 91-90 kazandı.

BBC Grengewald'da Amanda Brooke Cahill, 37 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da ise Kelsey Bone'un 33 sayı ve 10 ribauntluk "double-double" performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, gruptaki 3. yenilgisini aldı. BBC Grengewald ise ilk galibiyetine ulaştı.

  • Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol
  • BBC Grengewald
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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