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Spor

Antalya derbisi sonrası ortalık karıştı!

Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan konuk takım taraftarlarını taşıyan otobüsler taşlı saldırıya uğradı.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Antalya derbisi sonrası ortalık karıştı!
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Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan taraftarları taşıyan otobüslere Oba Mahallesi'nde taşlı saldırıda bulunuldu.

Camları kırılan otobüslerdeki bir kişi hafif yaralandı. Yaralan kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki belirli noktalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.

Jandarma ve polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından taraftar grubunu taşıyan otobüsler, yollarına devam etti.

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