26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Antalya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalyaspor, 2. dakikada Blanco ile öne geçti. Kayserispor, 44. dakikada Adebayor'un penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle tekrar öne geçti. Kayserispor, 74. dakikada Benoit Poulain'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Maç karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 5'e, Kayserispor ise 2'ye yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Öte yandan, müsabaka öncesi seremonide 1984-1987 yılları arasında Antalyaspor forması giyen ve önceki gün vefat eden Hasan Elidemir için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çankırı'da peş peşe deprem

Çankırı'da peş peşe deprem

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İsrail'e ait İHA düşürüldü

İsrail'e ait İHA düşürüldü

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

5 gol, 3 kırmızı kart!

5 gol, 3 kırmızı kart!

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı

Hakkında soruşturma başlatıldı

Hakkında soruşturma başlatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Sadece Muğla'da yetişiyor! Japonlar peşinde...

Sadece Muğla'da yetişiyor! Japonlar peşinde...

O kazı çalışmaları bölgede heyecan uyandırdı!

O kazı çalışmaları bölgede heyecan uyandırdı!

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA