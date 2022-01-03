Antalyaspor 10 numarasını Almanya'da buldu! Amin Younes için harekete geçildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ara transfer için çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin, Eintracht Frankfurt forması giyen Amin Younes'e teklifte bulunduğu iddia edildi.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki Amin Younes'in takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un 28 yaşındaki on numara oyuncusuna teklifte bulunduğu ve Amin Younes'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
FRANKFURT'TAKİ PERFORMANSI
Bu sezon kadro dışı kalan Amin Younes, geçtiğimiz sezon ise Alman ekibinde 26 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.