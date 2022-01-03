Antalyaspor 10 numarasını Almanya'da buldu! Amin Younes için harekete geçildi

tuttomercatoweb 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:52 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:53

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ara transfer için çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin, Eintracht Frankfurt forması giyen Amin Younes'e teklifte bulunduğu iddia edildi.

AMIN YOUNES E.FRANKFURT'TAN AYRILIYOR

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki Amin Younes'in takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

ANTALYASPOR AMIN YOUNES'E TEKLİFTE BULUNDU

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un 28 yaşındaki on numara oyuncusuna teklifte bulunduğu ve Amin Younes'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

FRANKFURT'TAKİ PERFORMANSI

Bu sezon kadro dışı kalan Amin Younes, geçtiğimiz sezon ise Alman ekibinde 26 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.