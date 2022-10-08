Antalyaspor 90+6'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 51. dakikada Fernando kaydetti. KOnyaspor'a puanı getiren gol 90+6. dakikada Calvo'dan geldi.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ligde 4. maç sonunda da galibiyete ulaşamadı.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Konyaspor ise Galatasaray'ın Bay geçtiği haftada 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.

39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

46. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Wright'in şutunda top yandan auta çıktı.

51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Ghacha'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Fernando'nun, ceza yayı üzerinden düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

68. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Alperen Uysal tehlikeyi önledi.

70. Güray Vural'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Luiz Adriano'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic topu kontrol etti.

81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Calvo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90+6. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahasına ortasına yükselen kaleci Alperen Uysal'dan seken topu önünde bulan Calvo topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 9 Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Sinan Gümüş (Dk. 71 Veysel Sarı), Wright (Dk. 85 Fredy)

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 59 Endri Çekiçi), Muric (Dk. 59 Michalak), Soner Dikmen (Dk. 67 Diouf), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Muhammet Demir (Dk. 75 Ikpeazu)

GOLLER: Dk. 51 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Calvo (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 63 Luiz Adriano, Dk. 65 Sinan Gümüş, Dk. 82 Fernando, Dk. 90+5 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 30 Calvo, Dk. 55 Muric, Dk. 82 Adil Demirbağ, Dk. 87 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor)