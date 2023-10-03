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Spor

Antalyaspor aradığı forveti buldu

Antalyaspor'da Adam Buksa'nın performansı teknik heyeti ve Nuri Şahin'i memnun etti. Haji Wright'ın ayrılığı ardından forvet pozisyonunda sıkıntı yaşayacağı düşünülen Akdeniz ekibi, Polonyalı futbolcunun etkili oyunuyla gol yollarındaki sıkıntısını aştı.

AA3 Ekim 2023 Salı 15:57 - Güncelleme:
Antalyaspor aradığı forveti buldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un oyuncusu Adam Buksa, iki maçta kaydettiği 4 golle takımının skor üretimine önemli katkı sağladı.

Sezon öncesi Fransa'nın Lens takımından kiralık olarak kırmızı-beyazlı kadroya dahil olan 27 yaşındaki forvet, ilk hafta Antalyaspor'un deplasmanda Trabzonspor'a karşı 1-0 kaybettiği maçta 90 dakika forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle iki hafta uzak kaldığı yeşil sahalara dördüncü haftada iç sahada 1-1 berabere biten Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönen Buksa, bu mücadelede 83 dakika süre aldı.

Beşinci haftada dış sahada 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren mücadeledeki performansıyla dikkati çeken Polonyalı santrfor, Antalyaspor'un müsabakadaki iki golüne de imza attı.

Buksa, Antalyaspor'un altıncı haftada sahasında Yılport Samsunspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede bir gol pası verdi.

Adam Buksa, yedinci haftada 2-1 biten İstanbulspor maçında kaydettiği iki golle takımının ilk deplasman galibiyetine önemli katkı sundu.

İki maçtaki ikişer golüyle Antalyaspor'daki gol sayısını 4'e çıkaran Adam Buksa, takımın en skorer oyuncusu konumuna yükseldi.

Geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 9 puanla 10'uncu sırada yer alan, bu mücadelelerde rakip kaleleri 9 kez sarsıp, kalesinde 8 gol gören Bitexen Antalyaspor, sekizinci haftada 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

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