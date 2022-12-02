İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2022 Cuma / 9 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6403
  • EURO
    19,6383
  • ALTIN
    1077.97
  • BIST100
    5009.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Antalyaspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

AA2 Aralık 2022 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Antalyaspor, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynanan hazırlık maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Günün ilk çalışmasını öğle saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik çalıştı.

Antrenmana, tedavileri tamamlanan Fredy, Fedor Kudriashov, Sherel Floranus ve Mevlüthan Ekelik de katıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, günün ikinci idmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Antalyaspor 16 puan ile 11.sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.