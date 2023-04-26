Antalyaspor, Fatih Karagümrük mesaisini sürdürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 33 puan ile ligde 13. sırada yer alıyor. Kırmız-beyazlı ekip düşme hattının 2 sıra yukarısında bulunuyor.