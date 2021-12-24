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Spor

Antalyaspor Galatasaray maçına 6 eksikle çıkacak

Süper Lig'de ilk yarı perdesini yarın Galatasaray maçıyla kapatacak olan Antalyaspor'da, sarı kart cezalısı Andrea Poli ve sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in forma giymesi beklenmiyor.

AA24 Aralık 2021 Cuma 10:46 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 10:51
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Geçen hafta Kasımpaşa ile iç sahada 1-1 berabere kalan, son üç deplasman maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında ligin ilk devresini iyi sonuçla tamamlamak istiyor.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 14. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Andrea Poli Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de Galatasaray karşısında forma giymesi beklenmiyor.

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