İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4408
  • EURO
    28,8525
  • ALTIN
    1613.8
  • BIST100
    8486.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor
Spor

Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa sunulacak.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 22:02 - Güncelleme:
Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor
ABONE OL

Antalyaspor Kulübü, karşılaşmanın biletlerinin satışına, yarın saat 12.00'de başlanacağını duyurdu. Açıklamada, Passolig gişelerinden yapılan bilet alımlarında kadın, öğrenci ve engelli taraftara yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Ev sahibi takım tribünlerinde Galatasaray AŞ logolu Passolig kartlar hariç, tüm Passolig kartlara bilet satışı yapılacağına vurgu yapıldı.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesine ait bilet fiyatlarının, 1'inci kategoriden 14'üncü kategoriye kadar 600 ila 2 bin 625 lira arasında değiştiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.