Antalyaspor, Sergen Yalçın ile deplasman kabusundan uyandı

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah beyazlı ekibin başında şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, eski takımına karşı sahne aldı. Antalyaspor adına mücadelenin önemi dış saha konusundaki kötü seriyi bitirmek adına oldukça önemliydi.

Öyle ki kırmızı beyazlılar, 9 Ocak'taki Pendikspor ile oynanan erteleme maçından sonra deplasmanda kazanamadı. Söz konusu süre içerisinde Antalya ekibi, çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Yalçın, eski takımına karşı böylece seriye son vermiş oldu. Bu arada 51 yaşındaki hoca, teknik adam olarak 3 farklı takımla Beşiktaş deplasmanına çıktı. Mart 2017'de Kayserispor'u çalıştırırken, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan başarılı hoca, Mayıs 2019'da ise Alanyaspor ile 2-1 mağlup oldu. Yalçın, bu süreçteki tek galibiyetini ise Aralık 2019'da Yeni Malatyaspor ile 2-0'lık galibiyetle aldı. Yalçın, dünkü maçın ardından Beşiktaş'a karşı çıktığı 4 deplasman maçından; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi çıkarmıştı.