Antalyaspor, sezon başı kampı için Burdur'a geldi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar tarafından üniversitenin otelinde karşılanan futbol sorumlusu Nuri Şahin ve kırmızı-beyazlı futbolculara çiçek takdim edildi.

Dalgar, yaptığı açıklamada, üniversite olarak sporun her alanına destek verdiklerini belirterek, sahip oldukları tesis, altyapı ve sporcu gelişim merkezleriyle sporun gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı.

Antalyaspor'u ikinci kez kamp alanlarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Dalgar, "Kendilerine tesislerimizi tekrar kullanma imkanı sunduğumuz için mutluyuz ve başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Antalyaspor, 10 gün boyunca MAKÜ Spor Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.