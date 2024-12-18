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Spor

Antalyaspor turu penaltılarda geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Muşspor'a konuk olan Süper Lig ekibi Antalyaspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta rakibini penaltılarda 4-3'lük skorla mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Antalyaspor turu penaltılarda geçti
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Muşspor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Onvo Antalyaspor, adını grup aşamasına yazdırdı.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Bahtiyar Birinci, Haydar Avcı

Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Sarp Tenim, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Dk. 99 Muhammet Fatih Yıldırım), Akın Akman (Dk. 60 Halil Yılmaz), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 60 Ebu Sıddık Çelik), Cem Çelik (Dk. 67 Kadir Torbacı), Ahmet Sun (Dk. 87 Noyan Öz), Yakup Alkan (Dk. 67 Taha Ahmet Balsu), Metin Yüksel

Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Townsend (Dk. 46 Samudio), Milosevic (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 87 Taha Osman Özmert), Gaich (Dk. 75 Petrusenko), Djenepo (Dk. 60 Van de Streek)

Goller: Dk. 45 Efe Karaoğlu (Muşspor), Dk. 82 Bünyamın Balcı (Onvo Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Metin Yüksel, Dk. 63 Sarp Tenim, Dk. 111 Muhammet Fatih Yıldırım (Muşspor), Dk. 40 Milosevic (Onvo Antalyaspor)

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