Antalyaspor, yeni hocası ile çıktığı ilk maçtan 1 puanla ayrıldı
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Gaziantep, 37. dakikada Papy Djilobodji ile öne geçti. İkinci yarıda Gaziantep kalesine büyük bir baskı kuran Antalyaspor, 84. dakikada Nazım Sangare ile eşitliği sağladı.
Antalyaspor, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile çıktığı ilk maçta 4 haftalık mağlubiyet serisini son vererek puan aldı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti.
Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Denizlispor'u ağırlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.