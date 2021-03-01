Antalyaspor yenilmezlik rekoru peşinde

DHA 01 Mart 2021 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:59

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, kulüp tarihinde 2'nci kez 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, yeni hedef olarak hafta içerisinde deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 34 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini ligde 12 maça çıkarmak hedefinde. Kırmızı beyazlı ekip Fenerbahçe karşısında puan alarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkarması halinde 55 yıllık kulüp tarihinin rekorunu kırmış olacak.

SERİYİ BAŞAKŞEHİR BOZDU

Geçen sezon da 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon da benzer bir başarıyla yoluna devam ediyor. Antalyaspor, geçen sezonun 18'inci haftasında iç sahada Göztepe'ye 3-0 mağlup olduktan sonra, oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar, Denizlispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Ç. Rizespor'u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi ligin 30'uncu haftasında sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybederken 11 maçlık seri de bu şekilde sona erdi.

BU SEZON REKOR PEŞİNDE

Geçen sezon 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık yenilmezlik serisini geçen, bu sezon da 11 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 28'inci haftasında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında puan ya da puanlar alması halinde 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış olacak. Kırmızı beyazlı takım bu sezon 6-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçından sonra oynadığı 11 maçı kaybetmezken, 3 galibiyet ve 8 beraberlik alarak 17 puan topladı. Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi perşembe günü saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.