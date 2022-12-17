Antalyaspor'da bir devrin sonu! Nuri Şahin ''Buraya kadar'' dedi

Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin, ara transfer dönemi için şimdiden kollarını sıvadı. Akdeniz ekibinde iç transferde de birkaç değişiklikte bulunmaya hazırlanan Nuri Şahin, tecrübeli eldiven Ruud Boffin için kararını verdi.

NURİ ŞAHİN, ARA TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un genç teknik direktörü Nuri Şahin, ocak transfer dönemi için harekete geçti. Takıma birkaç takviye yapmayı planlayan 34 yaşındaki çalıştırıcı, kadroda gidecek olanların listesini de hazırlamaya başladı.

BOFFIN İÇİN AYRILIK KARARI

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'da ilk ayrılık kalede yaşanacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibinde ayrılık kararı alınan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci Ruud Boffin ile fesih görüşmelerine başlandı. Belçikalı file bekçisi 2017'den beri Antalyaspor forması giyiyordu.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon sadece 7 maça çıkan Ruud Boffin, bu karşılaşmalarda 14 gole engel olamazken, 1 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

NURİ ŞAHİN'İN KARNESİ

Nuri Şahin, teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ile bu sezon şu ana kadar 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan genç hoca, maç başına ortalama 1.46 puan topladı.