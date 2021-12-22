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Spor

Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 20:32 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:32
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda, dünkü Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile beraberindeki kulüp yöneticileri de takip etti.

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