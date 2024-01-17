Antalyaspor'da Holtmann ile yollar ayrılıyor

Antalyaspor, sezon başında Bochum'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gerrit Holtmann ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sky Almanya'da yer alan habere göre, Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesinin yakın olduğu öne sürüldü.

Holtmann'ın Almanya'ya ise Bochum formasıyla değil Darmstadt'la geri döneceği iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcunun Darmstadt'a kiralık transferinin yakın olduğu ifade edildi.

Alman futbolcu, sezon başında kiralandığı Antalyaspor'da 8 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Bonservisi Bochum'da bulunan Holtmann, Alman ekibinde ise 92 maçta 11 gol attı ve 15 asist yaptı.