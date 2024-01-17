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Spor

Antalyaspor'da Holtmann ile yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gerrit Holtmann ile yollarını ayırıyor. Akdeniz ekibi, oyuncunun kiralık sözleşmesini feshedecek.

17 Ocak 2024 Çarşamba 19:26 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Holtmann ile yollar ayrılıyor
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Antalyaspor, sezon başında Bochum'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gerrit Holtmann ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sky Almanya'da yer alan habere göre, Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesinin yakın olduğu öne sürüldü.

Holtmann'ın Almanya'ya ise Bochum formasıyla değil Darmstadt'la geri döneceği iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcunun Darmstadt'a kiralık transferinin yakın olduğu ifade edildi.

Alman futbolcu, sezon başında kiralandığı Antalyaspor'da 8 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Bonservisi Bochum'da bulunan Holtmann, Alman ekibinde ise 92 maçta 11 gol attı ve 15 asist yaptı.

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