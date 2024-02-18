Antalyaspor'da Jehezkel gelişmesi!

Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaşadığı gol sevinciyle gündem olan ve sınır dışı edilen Sagiv Jehezkel konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Antalyaspor, ligin ikinci yarısındaki kadrosunu TFF'ye bildirdi. Akdeniz ekibinin bildirdiği listede İsrailli oyuncunun adının yer alması dikkat çekti.

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor maçında attığı gol sonrası bileğindeki "100 days... 7.10." yazısını gösteren Jehezkel önce kadro dışı kaldı, sonra ise sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.

Golden sonraki mesajında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırı ve üzerinden geçen 100 günü gönderme yaptığı ortaya çıkan Sagiv Jehezkel için soruşturma açıldı ve İsrailli futbolcu daha sonra sınır dışı edildi.