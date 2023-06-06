Antalyaspor'dan Borussia Dortmund'a gidiyor

Nuri Şahin ile gelecek sezon da yoluna devam edecek Antalyaspor'da teknik heyette ise ayrılıklar devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz kasım ayında Nuri Şahin'in yardımcılarından Michael Lindeman ayrılık kararı alırken, Alfons Groenendijk de Nisan ayında yola devam etmeyeceğini duyurdu. Kırmızı-Beyazlılarda son ayrılacak isim ise Marcelo Lins Martin oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KALDIRDI

Marcelo Lins Martin, Bayern Münih kariyerinde pek çok başarıya imza atmıştı. 2 kez Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası ve 2 kez de Almanya Süper Kupası'nı kariyerine ekleyen Martin, en çarpıcı başarısını ise 2012-2013 sezonunda Jupp Heynckes önderliğinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak yaşadı.