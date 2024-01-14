Antalyaspor-Trabzonspor maçında Jehezkel, attığı golün ardından bandajındaki yazıları gösterdi.

Yazılarda; İsrail'in Gazze'ye karşı açtığı savaşın başladığı tarih, Davud Yıldızı ve saldırıların kaç gündür devam ettiği yazıyor.

ANTALYASPOR SİLDİ

Söz konusu bu fotoğrafı paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası söz konusu skandal paylaşımı kaldırdı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Antalyaspor'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Kırmızı-Beyazlılar işte bu duyuruyla Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.