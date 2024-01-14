İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadro dışı bırakıldı! Jehezkel'den işgalci İsrail için skandal gol sevinci
Spor

Kadro dışı bırakıldı! Jehezkel'den işgalci İsrail için skandal gol sevinci

Antalyaspor-Trabzonspor maçında Jehezkel, attığı golün ardından bandajındaki yazıları gösterdi. Bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Antalyaspor, gelen tepkiler sonrası söz konusu skandal paylaşımı kaldırdı.

14 Ocak 2024 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Kadro dışı bırakıldı! Jehezkel'den işgalci İsrail için skandal gol sevinci
ABONE OL

Antalyaspor-Trabzonspor maçında Jehezkel, attığı golün ardından bandajındaki yazıları gösterdi.

Yazılarda; İsrail'in Gazze'ye karşı açtığı savaşın başladığı tarih, Davud Yıldızı ve saldırıların kaç gündür devam ettiği yazıyor.

ANTALYASPOR SİLDİ

Söz konusu bu fotoğrafı paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası söz konusu skandal paylaşımı kaldırdı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Antalyaspor'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Kırmızı-Beyazlılar işte bu duyuruyla Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.