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Spor

Antalyaspor'dan kadroya 11 takviye

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Nuri Şahin başta olmak üzere toplam 11 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

DHA06 Ekim 2020 Salı 11:49 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 11:49
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Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Takıma katılan ve giden oyuncular şöyle;

GELENLER

Nuri Şahin - Werder Bremen (2 yıl)

Sidney Sam - Alsach (1 + 1 yıl)

Naldo - Espanyol (2 yıl)

Dever Orgill - Ankaragücü (2 yıl)

Mert Yılmaz - Bayern München 2 (5 yıl)

Gökdeniz Yılmaz - Bodrumspor (5 yıl)

Doğukan Özkan - Beşiktaş (5 yıl)

Gökdeniz Bayrakdar - Kocaelispor (5 yıl)

Ali Eren İyican - Ankaraspor (5 yıl)

Serdar Gürler - Huesca (3 yıl)

Omar İmeri - Shkendija (5 yıl)

SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER

Yekta Kurtuluş, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Chico, Delvin N'dinga, Charles, Aly Cisssokho, William Vainqueur

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLENLER

Diego (Karşılıklı)

KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMA GİDENLER

Blanco Gustavo (Real Oviedo)

Paul Mukairu (Anderlecht)

Harun Alpsoy (Altay)

Talha Bulut, (Kemerspor 2003)

Mert Çölgeçen, (Kemerspor 2003)

Mustafa İnan (Kemerspor 2003)

Gökdeniz Yılmaz, (Bodrumspor)

Cenk Şen, (Bodrumspor)

Yakup Mert Çakır, (Bodrumspor)

Erman Vardar, (Bodrumspor)

Batuhan Berkay Fındık, (Bodrumspor)

Mikail Başar, (Bodrumspor)

Harun Kavaklıdere, (Bodrumspor)

Sergen Yatağan, (Bodrumspor)

Cengiz Demir, (Bodrumspor)

Kaan Mert Nasırcılar, (Bodrumspor)

Apti Mert Çayır (Bodrumspor)

SATILANLAR

Nazım Sangare, (Fenerbahçe)

KİRALIK OYNADIĞI TAKIMDAN DÖNEN

Jean Armel Drole

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