Antalyaspor'dan penaltı tepkisi

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 86. dakikasında Antalyaspor futbolcuları penaltı bekledi.

Sağ kanattan açılan ortada Serdar Taşçı ile topa yükselen Doukara yerde kaldı, ardından ev sahibi ekibin futbolcuları şiddetli bir şekilde penaltı itirazlarında bulundular.

Hakem Mete Kalkavan, itirazlara rağmen VAR'dan pozisyonu izlemedi ve devam kararı verdi.

YEKTA KURTULUŞ: ''VAR'I KALDIRSINLAR O ZAMAN!''

Maçın ardından Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş, hakem kararlarını ağır şekilde eleştirirken ''Başakşehir'e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler.'' dedi.