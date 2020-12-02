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Spor

Antalyaspor'dan TFF başvuru: Erzurumspor maçı iptal edilmeli

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor deplasmanda konuk olduğu Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın iptali için TFF'ye başvuruda bulundu.

02 Aralık 2020 Çarşamba 21:45 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:48
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Fraport TAV Antalyaspor'un, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma ile ilgili kural ihlali başvurusunda bulundu.

OFSAYT İTİRAZI YAPMIŞTI

Karşılaşmanın 89. dakikasında B.B.Erzurumspor'un VAR incelemesi sonra kazandığı golün ardından FTA Antalyaspor ofsayt itirazlarında bulunmuş, ardından yönetim kurulu yaptığı geniş kapsamlı bir açıklama ile pozisyonları tek tek anlatarak ihlal yapıldığını savunmuştu.

TFF'YE DE BAŞVURUDA BULUNDU

Kırmızı  beyazlı takımın 3 başlık altında topladığı iddialarında, pozisyonun VAR incelemesinde ofsayt olduğunun açık şekilde belli olduğunu, buna rağmen hakemlerin ofsayt kararı vermediğini, ikinci olarak kaleci Ferhat'ın bilerek oynamak için değil, kurtarmak için topa hamle yaptığını ve hakemlerin kurala uygun karar vermediğini, üçüncü olarak da Naldo'nun kaleyi gitmekte olan değil, auta çıkmakta olan topu eliyle kestiği için bunun karşılığının sarı kart olmadığını belirttiği öğrenildi.

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