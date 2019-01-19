Antalyaspor-Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı
Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kayserispor’u ağırladı. Maç golsüz sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Mevlüt Erdinç (Dk. 62 Drole), Doğukan Sinik (Dk. 82 Charles), Serdar Özkan, Doukara
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 66 Kravets)
Sarı kart: Dk. 57 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin soluna giden topu yatarak kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, Tiago Lopes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazında pası sonrası Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin de kaldı.
74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.
75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top auta çıktı.
76. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
90+2. dakikada Cissokho'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
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