Antalyasporlu Abdelaziz Barrada, Gimnastic de Tarragona'ya kiralandı
Antalyaspor'un Faslı futbolcusu Abdelaziz Barrada, İspanya'ya transfer oldu.
Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada'nın, İspanya 2. Lig takımlarından Gimnastic de Tarragona'ya kiralandığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Faslı oyuncunun, sezon sonuna kadar Gimnastic de Tarragona takımına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, Barrada'ya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu. (AA)
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