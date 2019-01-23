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Antalyasporlu Abdelaziz Barrada, Gimnastic de Tarragona'ya kiralandı

Antalyaspor'un Faslı futbolcusu Abdelaziz Barrada, İspanya'ya transfer oldu.

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Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada'nın, İspanya 2. Lig takımlarından Gimnastic de Tarragona'ya kiralandığı bildirildi.
 
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Faslı oyuncunun, sezon sonuna kadar Gimnastic de Tarragona takımına kiralandığı belirtildi.
 
Açıklamada, Barrada'ya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu. (AA)

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