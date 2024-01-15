İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1032
  • EURO
    32,9894
  • ALTIN
    1988.2
  • BIST100
    8086.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel serbest bırakıldı
Spor

Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel serbest bırakıldı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel serbest bırakıldı
ABONE OL

Antalyaspor'un, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Jehezkel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketi nedeniyle Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatılmış, Antalyaspor Kulübü tarafından da kadro dışı bırakılmıştı.

Sagiv Jehezkel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.