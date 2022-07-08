İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2022 Cuma / 9 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2566
  • EURO
    17,5746
  • ALTIN
    965.911
  • BIST100
    2425.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'un kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Spor

Antalyaspor'un kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kuruluşunun 56. yıl dönümü şehirde coşkuyla kutlandı.

DHA8 Temmuz 2022 Cuma 00:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 56'ncı yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor Taraftar Dernekleri ve Antalyaspor Kulübü'nün ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde DJ eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinliğe 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek de katıldı.

Gecenin sonunda, etkinliğe katılan taraftarlar, Boğaçayı'nın çevresinde yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar havai fişek gösterisi ile geceyi aydınlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.