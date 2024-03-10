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Spor

Ante Rebic performansıyla tam bir hayal kırıklığı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Hırvat futbolcu Ante Rebic, Beşiktaş'ın son olarak oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosuna da alınmadı.

10 Mart 2024 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Ante Rebic performansıyla tam bir hayal kırıklığı
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Beşiktaş'ın, Milan'dan yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ante Rebic, siyah-beyazlılarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos ile birlikte düzenli forma şansı bulamayan Hırvat yıldız, son olarak herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen teknik heyet kararıyla Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 23 maçta 691 dakika sahada kaldı. Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Rebic'in, beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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