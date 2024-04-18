Ante Rebic'in, Beşiktaş'a bir sezonda maliyeti 3 milyon Euro

Beşiktaş'ın yazın 500 bin Euro bonservisle Milan'dan kadrosuna kattığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcusu Ante Rebic, yeni sezonda kadro planlamasında yer almıyor.

BU SEZON MALİYETİ 3 MİLYON

Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon takıma fayda sağlayamayan ve hiçbir teknik adam tarafından tercih edilmeyen Hırvat kanat oyuncusunu göndermek istiyor. Sürekli tekrar eden bel ağrıları sonrası fıtık ameliyatı olan 30 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı.

23 maçta 691 dakika sahada kalıp 1 gol-5 asistlik performans veren Rebic'in, Beşiktaş'a bir sezonda maliyeti 3 milyon Euro (103.7 milyon TL) oldu.

"PARAMI ALMADAN GİTMEM"

1 sene daha kontratı olan Hırvat oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro kazancından vazgeçmek gibi bir düşüncede olmadığı kaydedildi. Rebic, aldığı yıllık ücreti karşılayacak kulübün çıkmaması nedeniyle gelecek sezon da kalma planları yapıyor.

Yönetim, yıldız oyuncuya kulüp bulmasını yönünde direktif verirken, siyah-beyazlılar da arayış içerisinde girdi. Beşiktaş, Rebic'i gönderebilirse yeni sezonda hem yabancı kontenjanında yer işgal etmesini engelleyecek hem de kasada rahatlama sağlayacak.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.