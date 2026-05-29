Anthony Gordon resmen Barcelona'da!

İspanya La Liga devi Barcelona, uzun süredir gündeminde yer alan İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon transferini resmen açıkladı. Katalan ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Barcelona'nın yaptığı açıklamaya göre transfer için Newcastle United'a 70 milyon euro garanti ücret ödenecek. Anlaşmada ayrıca 10 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonus maddeleri bulunurken, Newcastle'ın oyuncunun gelecekteki satışından pay almasını sağlayan bir madde de sözleşmeye eklendi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kanat hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'da teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri olan Anthony Gordon, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

LIVERPOOL'DAN BARÇA'YA

24 Şubat 2001'de Liverpool'un Kirkdale bölgesinde dünyaya gelen Gordon, futbola çocukluk aşkı Liverpool'un altyapısında başladı. Daha sonra Everton akademisine geçen İngiliz oyuncu, 16 yaşında UEFA Avrupa Ligi'nde A takım formasını giydi. Premier League'deki ilk maçına ise 18 yaşında çıktı.

Everton'da geçirdiği dört buçuk sezonun ardından bir dönem Preston North End formasıyla kiralık olarak görev yapan Gordon, Ocak 2023'te Newcastle United'a transfer oldu.

GASCOIGNE VE SHEARER'IN İZİNDEN

Newcastle kariyerinde kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Gordon, ilk tam sezonunda 12 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu. İngiliz yıldız, bu performansıyla kulüpte sezonun oyuncusu seçilerek Paul Gascoigne, Alan Shearer ve Andy Cole gibi isimlerin izinden gitti.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU

Son yıllarda Avrupa futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilen Anthony Gordon, hem sol hem sağ kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra santrfor olarak da oynayabiliyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve savunmaya katkısıyla dikkat çeken İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Newcastle'ın en golcü oyuncusu olurken aynı zamanda takımın en fazla çalım deneyen futbolcusu olarak öne çıktı.