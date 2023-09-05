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  • Antony, kız arkadaşına saldırıda bulunduğu iddiası sebebiyle milli takımdan çıkarıldı
Spor

Antony, kız arkadaşına saldırıda bulunduğu iddiası sebebiyle milli takımdan çıkarıldı

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen Manchester United'ın 23 yaşındaki futbolcusu Antony'nin, milli takım aday kadrosundan çıkardığını açıkladı.

IHA5 Eylül 2023 Salı 12:51 - Güncelleme:
Antony, kız arkadaşına saldırıda bulunduğu iddiası sebebiyle milli takımdan çıkarıldı
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Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğuna yönelik çıkan haberlerin ardından Manchester United'da top koşturan Antony'nin milli takım aday kadrosundan çıkardığını duyurdu. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ortaya çıkan durumun kamuoyunda tartışmaya sebep olması ve araştırılması nedeniyle böyle bir kararın alındığı bildirildi.

Hakkında çıkan iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanlayan 23 yaşındaki futbolcu, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve ortaya çıkan kanıtların, suçsuz olduğunu göstereceğini ifade etti.

Brezilya Milli Takımı'nda 15 maçta görev alan ve 2 gol katkısı sağlayan Antony, geride kalan sezonda Manchester ekibiyle toplamda 47 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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