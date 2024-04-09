Anthony Martial transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip

Bir yandan Galatasaray'la şampiyonluk için yarışan bir yandan da Konferans Ligi'nde finale koşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmaları için de çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Gelecek sezon Michy Batshuayi'yi kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, Belçikalı golcünün yerini ise Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'le doldurmayı hedefliyor.

Kırmızı-şeytanlarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncuyla önümüzdeki hafta resmi görüşme yapılacak.

INTER DEVREDE

Martial'in, Manchester United ile yaptığı sözleşmede 1 yıl opsiyon maddesi de bulunuyor. Ancak ne İngiliz ekibi ne de Fransız yıldız opsiyonu devreye sokmak istemiyor.

United'dan ayrılmayı kafasına koyan Martial'in tek talibi ise Fenerbahçe değil... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İnter de Albert Gudmundsson'u renklerine bağlayamazsa Martial'e yönelecek.

Fenerbahçe ise; işi sezon sonuna bırakmadan halletmek ve Fransız yıldıza gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 19 resmi maça çıkan Anthony Martial bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.