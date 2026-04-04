  • Anthony Nwakaeme: Bütün hafta kazanmak için çalıştık
Spor

Anthony Nwakaeme: Bütün hafta kazanmak için çalıştık

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ4 Nisan 2026 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Hafta boyunca kazanmak için çalıştıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Çok önemli bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz." dedi.

"HİÇ SÜRPRİZ BİR ORTAM DEĞİLDİ"

Bundan sonraki süreçte her maçı kazanmak istediklerini belirten Nwakaeme şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Hiç sürpriz bir ortam değildi. Benim bildiğim Trabzonspor bu. Oynayan oynamayan herkes kazanmak istedi. Aile olmanın ruhu budur. Bugün de bu yaşandı.

Her maç önemli. İlk ve önemli adımı attık. 6 hafta var. Alanyaspor ile başlayacağız. Maç maç gideceğiz ve her maçı kazanmaya çalışacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
