Trabzonspor'la sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrıldığı Anthony Nwakaeme, an itibariyle Süper Lig'de transferin en gözde isimleri arasında yer alıyor.

Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a transfer oluyor

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN ANTHONY NWAKAEME KAPIŞMASI

Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavililer'in geçen sezonki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan yıldızların başında gelen Nwakaeme için iki dev karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için büyük bir yarışın içerisine girdi.

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BEŞİKTAŞ'TAN 2 MİLYON AVRODAN FAZLA YILLIK ÜCRET

Karadeniz ekibinden 3 yıllık kontrat ve toplamda 10 milyon avro istediği belirtilen Nwakaeme için Beşiktaş, yıllık 2 milyon avro üzerinde bir teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler'in de Kara Kartal'ın önerdiği paranın üstüne çıkmaya çalıştığı konuşuluyor.

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HULL CİTY DE DEVREDE

Nijeryalı hücum oyuncusunun, gelecek sezon İstanbul takımlarından birinde oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Ingiltere Championship takımı Hull City'nin de Nwakaeme'yi ikna etme çabasında olduğu bildirildi.