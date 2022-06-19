İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
Spor

Trabzonspor'dan Haji Wright sürprizi

Haji Wright, kiralık olarak formasını giydiği Antalyaspor'daki başarılı sezonunun ardında Trabzonspor'un transfer gündemine girdi. Haji Wright'ın bonservisi elinde bulunduran Sonderjyske cephesinden ise ABD'li golcünün Trabzonspor'a transfer olacağının sinyalleri geldi.

Takvim19 Haziran 2022 Pazar 10:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor'da Fode Koita'nın takımdan ayrılma ihtimaliyle birlikte ismi gündeme gelen Haji Wright için Antalyaspor ilgisini sürdürüyordu. Ancak bu transferde bir süre sonra beklemeye çekilen Trabzonspor yeniden harekete geçti.

Beşiktaş'ta Atiba için karar verildi

"HAJI WRIGHT'IN SATIŞI YAKIN"

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu 34 maçta 15 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sonderjyske'de Sportif Direktör Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Antalyaspor değil Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı. Hansen'in vurguladığı kulübün Trabzonspor olduğu iddia edildi.

Jackson Muleka'nın transferi zora girdi! Sözleşmesindeki o detay...

UMUT BOZOK DA GÜNDEMDE

Bordo- Mavililer golcü transferi için Umut Bozok ile de görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası, önümüzdeki hafta bu transferi netliğe kavuşturacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wright ve Umut Bozok isimlerinin ikisine de sıcak bakıyor. Bilindiği gibi Umut geride kalan sezonda Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.