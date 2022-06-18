Jackson Muleka'nın transferi zora girdi! Sözleşmesindeki o detay...

Jackson Muleka geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damgasını vurdu. Bonservisi Belçika'nın Standart Liege takımında bulunan golcü futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

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STANDAR LIEGE VE JACKSON MULEKA KASIMPAŞA'YI REDDETTİ

Belçika basınında çıkan habere göre; Kasımpaşa satın alma opsiyonu almadan kiraladığı Demokratik Kongolu oyuncunun bonservisini almak için 2.2 milyon avroluk bir teklif yaptı ancak bu öneri Standart Liege tarafından reddedildi. Bu arada kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine sıcak baksa da Muleka'nın lacivert beyazlı kulüpte kalmak istemediği belirtiliyor.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN MULEKA İÇİN 3 MİLYON AVRO

22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er milyon avroluk bir teklifte bulunduğu ve sarı kırmızılı takımın transferi bitirmeye daha yakın olduğu iddia ediliyor.

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STANDART LIEGE 4.5-5 MİLYON AVRO İSTİYOR

22 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mazembe takımından 2 milyon avro bedelle Stadart Liege'e transfer oldu. Belçika kulübü, Muleka'yı satması halinde transferden elde edeceği kârın yüzde 50'sini Mazembe'ye verecek. Bu nedenle Standart Liege golcü oyuncu için 4.5-5 milyon avro arasında bir bonservis bedeli istiyor.

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14 MAÇTA 12 GOL, 5 ASİST

Jackson Muleka geçtiğimiz sezonunda ikinci yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asistle oynamıştı.

Star Gazetesi