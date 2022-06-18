Yabancı hocalar Dursun Özbek'i terletti! Bir ihtimal daha var...

Galatasaray yönetimi seçimin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen teknik direktör belirsizliğine son veremedi. Genel kurul sonrası yapılan ilk toplantıda takımın başına yabancı bir hoca getirilmesi için fikir birliğine varılırken, listedeki 3 isimle yapılan görüşmelerden yüksek maliyet nedeniyle henüz sonuç alınamadı.

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ROSE, FONSECA VE DE ZERBI'NİN MALİYETLERİ GALATASARAY'I ZORLUYOR

Takvim'in haberine göre; şu ana kadar masaya oturulan isimlerden Marco Rose ve Paulo Fonseca'nın 4 milyon avro, De Zerbi'nin ise 4.5 milyon avro yıllık maliyetinin olması Galatasaray'ı zorluyor. Başkan Dursun Özbek bir önce yeni teknik direktörün belirlenmesi için büyük çaba harcarken, ekonomik engellerin nasıl aşılacağı soru işareti.

SON İHTİMAL OKAN BURUK

Sarı-Kırmızılılar şu anda Marco Rose'nin üzerine yoğunlaşırken, diğer iki isimle de görüşmeler sürüyor. Yönetim adeta hazır kıta bekleyen Okan Buruk'u ise son ihtimal olarak görüyor.

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TORRENT ÜLKESİNE DÖNDÜ

Öte yandan Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent kendisiyle görüşme yapılmaması üzerine İspanya'ya döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol hocayla yolları hangi şartlarda ayıracağı da büyük bir merakla bekleniyor.