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Spor

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Alex Teixeira'nın yerine geliyor

Alex Teixeira ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, bu futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu. Siyah beyazlılar, St. Pauli'nin Ganalı 10 numarası Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Sporx18 Haziran 2022 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
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Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar güçlü bir kadro kurmak isterken, Alman basınından Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ KYEREH'İ İSTİYOR

Bild'in haberine göre; Alex Teixeira'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Almanya 2. Ligi'nde Saint Pauli forması giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı. Böylece Teixeira'nın alternatifi bulunmuş oldu.

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ALMANYA'DA İSTEYENİ ÇOK

Futbolcuya yakın zamanda Werder Bremen'in transfer için ilgi gösterdiği hatırlatıldı. 26 yaşındaki Ganalı futbolcuya, Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart gibi ekipler ilgi gösteriyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kyereh, Saint Pauli takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkati çekti. Hücumdaki çeşitliliği artırabilecek tarzda bir oyuncu olan Kyereh, geçen sezon Bundesliga 2'de 32 maçta 13 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.

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SÖZLEŞMESİ VE TRANSFER PİYASASI

Gana Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten Kyereh'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürüyor. Futbolcuya, Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon avro değer biçiliyor.

  • Alex Teixeira
  • Beşiktaş
  • Saint Pauli
  • Daniel-Kofi Kyereh

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