Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar güçlü bir kadro kurmak isterken, Alman basınından Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ KYEREH'İ İSTİYOR

Bild'in haberine göre; Alex Teixeira'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Almanya 2. Ligi'nde Saint Pauli forması giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh'i gündemine aldı. Böylece Teixeira'nın alternatifi bulunmuş oldu.

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

ALMANYA'DA İSTEYENİ ÇOK

Futbolcuya yakın zamanda Werder Bremen'in transfer için ilgi gösterdiği hatırlatıldı. 26 yaşındaki Ganalı futbolcuya, Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart gibi ekipler ilgi gösteriyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kyereh, Saint Pauli takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkati çekti. Hücumdaki çeşitliliği artırabilecek tarzda bir oyuncu olan Kyereh, geçen sezon Bundesliga 2'de 32 maçta 13 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçe idmanında sürpriz isim! 18'lik yetenek...

SÖZLEŞMESİ VE TRANSFER PİYASASI

Gana Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten Kyereh'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürüyor. Futbolcuya, Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon avro değer biçiliyor.