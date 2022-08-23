Trabzonspor'la sözleşme yenilemedikten sonra adı Hull City'yle de anlaşma sağlayamayan Nwakaeme için Galatasaray devreye girmişti. Nijeryalı yıldızla bir ay arayla iki kez masaya oturuldu. Okan Buruk'un takımında görmeyi istediği oyuncuyla gerçekleşen her iki görüşmede de anlaşma sağlanamadı. Çünkü yıldız isim istediği yıllık 2.1 milyon avro ücretten geri adım atmadı.

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Fanatik'in haberine göre; Nwakaeme bu süreçte transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'da bireysel çalışmalarını sürdürürken son günlerde istediği rakamı vermeyi kabul eden iki Arap takımını da reddetti.

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SENELİK 1.7 MİLYON AVRO

Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyla son bir görüşme yapma kararı aldı. Aslan, imza parası ödemeden transferi senelik 1.7 milyon avro üzerinden sonuçlandırmak istiyor.