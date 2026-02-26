İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Antonio Conte'den Eljif Elmas planı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Antonio Conte, Eljf Elmas'ı dinlendirmek için Billy Gilmour'u oynatmayı planlıyor.

26 Şubat 2026 Perşembe 17:17
Antonio Conte'den Eljif Elmas planı
ABONE OL

Antonio Conte'nin ekibi Napoli, ligde cumartesi günü son sırada yer alan Hellas Verona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Conte, Hellas Verona karşısında orta saha değişiklik yapmayı planlıyor. İtalyan teknik adam, sakatlığını atlatan ve iki hafta önce Roma maçıyla sahalara geri dönen Billy Gilmour'u Hellas Verona maçında sahaya sürmeyi planlıyor.

ELJIF'İ DİNLENDİRECEK

Conte, Gilmour hamlesiyle birlikte bu sezon ekim ayından bu yana sürekli oynayan Eljif Elmas'ı da dinlendirmeyi planlıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Eljif Elmas, 3 asist yaptı.

Napoli, geride kalan yaz transfer döneminin son gününde Leipzig'ten eski oyuncusu Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. İtalyan ekibinin, Eljif Elmas'ın 17 milyon euro'luk opsiyonu için sezon sonunda Leipzig ile görüşmesi bekleniyor.

